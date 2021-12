Modernizasyon çalışmaları tamamlanan mezbahane hizmete sunuldu

Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Kütahya Belediyesi Mezbahanesi yapılan törenle açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Modern bir mezbahanede ne olması gerekiyorsa, bu mezbahanede yerine getirildi” dedi.

Işık, modern bir mezbahanede olması gereken tüm şartların sağlandığını ifade etti. Başkan Işık, “Mezbahanemiz Kütahya Belediyesine ait olup, daha önce on yıllık süre ile işletmeye açılmış, sürenin bitiminde de tekrar yenilenmesi gündeme gelince, açık ihale yöntemi ile 15 yıllığına kira karşılığı yap işlet devret modeliyle 9 bin 500 TL aylık kira ile Akıncı Et Ürünleri’de ihale kaldı. 16 Haziran 2021 tarihinde iş yeri teslim edildi. 14 Eylül 2021 tarihinde başlayan imalat süresinden önce tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi. Ülkemizde modern mezbahanemizde ne olması gerekiyorsa onun yer aldığı bir mezbahaneye dönüştü burası. Tüm mevzuat kurallarına uygun, hijyen şartlarının sağlandığı günlük 150 büyükbaş hayvan kapasitesinde bir mezbahane haline geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, “Kütahya’da eksiliği hissedilen temel hizmet alanlarından birisi olan mezbahanenin açılışı için bir aradayız. Tarım ve hayvancılığın gelişmesinde en önemli etkenlerden biriside yetiştirilen ürünlerin pazara sunulmasının sürecidir. Sağlık şartlarında, özellikle et ürünlerinin pazara ulaşmasında mezbahaneler önemli rol oynuyor. Başta belediyemiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile mezbahane açılışı yapıldı.

Açılış törenine Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.