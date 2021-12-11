Gediz’de gençlik için seferberlik

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaokul ve lise müdürlerinin de katılımlarıyla gençlik istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan’ın yanı sıra okul müdürleri de katıldı.

Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, “Ortaokul ve lise çağındaki gönüllü öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi amacıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Müftülüğü arasında yapılan protokol gereği gençlik hizmetlerinde uygulayacağımız yol haritasını belirledik” dedi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin gençlerimizin hayrına olacak bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye, katkı sunmaya hazırız. Şikâyet etmek yerine çözümün bir parçası olmalıyız. Hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.