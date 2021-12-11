Tavşanlı MYO’nun projesine TÜBİTAK’tan destek

Tavşanlı Meslek Yüksekokulunun yürütücülüğünü üstlendiği “Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi” başlıklı projenin, TÜBİTAK Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Grubu Başkanlığı (TÜBİTAK ARDEB) tarafından 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen ve Tavşanlı Meslek Yüksekokulunun yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi” başlıklı proje kapsamında, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında eklem hareket açıklıklarını ölçmede ve tanı amacıyla kullanılabilecek Kablosuz Fark Eğim Ölçer Cihazı tasarlanacak ve prototipi üretilecek. Projede elde edilecek ürünün ithal ikamesi olması ve bu alandaki ürünlerin dış alımının azaltılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklama göre, öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Eren Gül’ün yürütücüsü olacağı projede, DPÜ akademisyenleri Öğr. Gör. Deniz Kaptan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çelik, Öğr. Gör. Ahmet Uslu, Öğr. Gör. Bahadır Çokçetin ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyeni Öğr. Gör. Okan Üzer araştırmacı olarak yer alacak. Ayrıca öğrenci Semih Demirel de projenin yüksek lisans bursiyeri olarak görev üstlenecek.

Açıklamada ayrıca, projede üniversiteler arasında iş birliği yapılarak elektronik, bilgisayar, yazılım, haritacılık, biyomedikal ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarının bir arada yer aldığı çok disiplinli bir ekip çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, proje ekibiyle bir araya gelerek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, proje ekibine ise Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik eşlik etti.

Görüşmede projenin ayrıntılarının aktarıldığı Rektör Uysal, proje ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek akademisyenlere tebriklerini sundu ve proje kapsamında gerekli desteğin DPÜ tarafından sağlanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.