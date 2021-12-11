Kütahya’da 276 adet tarihi sikke ele geçirildi

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Kütahya’da jandarma tarafından 4 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 276 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından 4 şüphelinin içinde bulunduğu araca yapılan operasyonda, 276 tarihi adet sikke, 2 adet detektör, 1 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı ve 2 adet altın arama çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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