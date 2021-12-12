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TFF 3. Lig: Batman Petrolspor: 1 - Belediye Kütahyaspor: 5

İHA

TFF 3. Lig: Batman Petrolspor: 1 - Belediye Kütahyaspor: 5

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında lider Batman Petrolspor'a konuk olan Belediye Kütahyaspor sahadan 51’lik galibiyetle ayrılarak, liderin 15 haftalık yenilmezliğine son verdi.
Sahaya Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde Doğukan Özçimen, İbrahim Yakup İnal, İbrahim Konuksever, Erdinç Çepoğlu, Ali Mert Işık, Bilal Şeflek, Tuncay Fındıkçı, Emrah Dağ, Enes Nalbantoğlu, Talha Aydemir ve Muhammet Arslantaş 11 ile çıkan Mavi Şimşekler, maça baskılı başladı. Maçın ilk yarısında 38. dakikada Talha Aydemir ile 10 öne geçen Kütahya ekibi, 42. dakikada Muhammet Arslantaş’ın golü ile soyunma odasına 20 üstün girdi.
Belediye Kütahyaspor, ikinci yarıda da 47. dakikada Muhammet Arslantaş, 61. dakikada Bilal Şeflek ve oyuna sonradan giren Muhammet Enes Gök’ün 75. dakikada atığı golle rakibini 51'lik skorla mağlup etti. Batman Petrolspor'un tek gölünü ise 90+7. dakikada Aykut Çift attı.
Belediye Başkanı Alim Işık ve Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak ve yöneticilerin tribünden izlediği maç sonunda açıklamada bulunan Başkan Işık, futbolcuların bu maçı kazanmak için inandıklarını belirterek, oynanan futbol ve alınan skordan dolayı futbolcuları tebrik etti. Belediye Kütahyaspor’un ligi hedeflenen noktada bitireceğini ifade eden Işık, takıma sahip çıkan taraftarlar ve Kütahyalılara teşekkür etti.

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