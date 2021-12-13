Simav’a Bilim ve Sanat Merkezi müjdesi

Kütahya’daki özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi’lerinin, bir yenisinin daha Simav’da açılacağı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üstün ve özel yetenekli öğrencilerin ortaya çıkarılması ve eğitimlerine destek olunması amacı ile kurulan Bilim ve Sanat Merkezi’nden birinin de bölgeye hizmet vereceğini belirtti.

Başkan Kulat, “Bölgemizdeki gençlerin, geleceğin Türkiye’sine katkı sunmasını sağlayacak bu önemli kurumu ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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