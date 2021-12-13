Üniversitelerin yeni yıldaki ödenekleri kabul edildi

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

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Kütahya'daki üniversitelerin 2022 yılı ödenekleri belli oldu.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) 395 milyon 529 bin TL, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) de 134 milyon 2 bin TL olarak kabul edildi.

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