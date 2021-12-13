DPÜ Tavşanlı MYO'nun projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) yürütülecek olan “Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi” projesi, TÜBİTAK Araştırma Destek Grubu Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmesine karar verildiği bildirildi.

Projede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden beş araştırmacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden ise bir araştırmacı görev alacak.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal proje ekibini makamında kabul ederek, proje ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarete, sözleşme aşamalarında proje ekibini yönlendirerek gerekli desteği veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile proje çalışmaları konusunda ekibi teşvik eden Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik de eşlik etti.

Proje kapsamında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında eklem hareket açıklıklarını ölçmede ve tanı amacıyla kullanılabilecek “Kablosuz Fark Eğim Ölçer Cihazı” tasarlanacak ve prototipi üretilecektir. Projede elde edilecek ürünün ithal ikamesi olması ve bu alandaki ürünlerin ithalatının azaltılması hedefleniyor.

DPÜ Tavşanlı MYO öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Eren Gül’ün yürütücüsü olacağı projede, Tavşanlı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çelik, Öğr. Gör. Ahmet Uslu, Öğr. Gör. Bahadır Çokçetin araştırmacı olarak yer alacağı öğrenildi. Ayrıca, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO’dan Öğr. Gör. Okan Üzer de araştırmacı olarak projede yer alacak.

Projede DPÜKSBÜ işbirliği yapılacağı ve; elektronik, bilgisayar, yazılım, haritacılık, biyomedikal ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarının bir arada yer aldığı çok disiplinli bir ekip çalışması gerçekleştirileceği yetkililerce ifade edildi. Projede DPÜ öğrencisi Semih Demirel'in de Yüksek Lisans bursiyeri olarak görev alacağı belirtildi.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Uysal, duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibini tebrik etti ve proje kapsamında gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

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