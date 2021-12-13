Dübecikler Havuzu ve Hamamı adeta çürümeye terk edildi

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Kütahya Yoncalı Kaplıcaları'nın simgesi 'Dübecikler Hamamı ve Havuzu'nun yıllardır bir türlü yenilenip tekrar hizmete açılmaması tepkilere neden oluyor.

Yoncalı Mahallesi sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, şifa kaynağı hamam ve havuzun bir an önce tekrar halkın hizmete sunulmasını istiyor.

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