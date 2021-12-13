Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor’u 5-1 yendi

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Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, deplasmanda Muratlıspor’u 51 yenerek ikinciliğe yükseldi.

Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Lig altıncı hafta maçında deplasmanda Muratlıspor ile karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçı Ahmet Yavuz ve İsmail Öztürk’ün 2’şer, Tunahan Kılıç’ın 1 golüyle 51 kazanan Hisarcık Belediyespor 12 puana ulaşırken, 14 puanlı Akıncılarspor’un ardından ikinciliğe yerleşti.

Hisarcık Belediyespor Kütahya SAL liginde 6 maçta attığı 18 golle en fazla gol atan takım konumunda.

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