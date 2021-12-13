Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletmesi Kayı Orman Emvali Deposunda uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ’ın katılımı ile istif işinde çalışan yüklenici, depo memuru ve İşletme Şeflerine yönelik olarak düzenlenen uygulamalı tatbikatta, üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri ile standardizasyon konuları işlendi. Standartlara uygunluk, kaliteli ve sınıf emval üretimi, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Tatbikatta, standart emval tasnifinde daha dikkatli davranılması ve üst sınıftaki emvallerin alt sınıfa dahil edilmemesi talimatlanırken, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı tarafından depoların düzen ve intizamına dikkat edilmesinin yanı sıra iş güvenliği kurallarına da uyulması ve iş güvenliği çerçevesinde alınması gereken önlemler üzerinde de duruldu.

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