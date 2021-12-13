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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Kütahyaspor Atletizm Takımı finalde

İHA

Belediye Kütahyaspor Atletizm Takımı finalde

Kütahya Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, elde ettiği başarılar ile adını duyurmaya devam ediyor. Kütahya Belediyespor U16 Atletizm Takımı, Manisa’da düzenlenen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe müsabakalarında ikinci olarak final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Kütahya Belediyespor Kulübü Atletizm U16 Takımı, son olarak Manisa’da gerçekleştirilen müsabakada 2. olarak 17 Aralık 2021 Cuma günü Bursa’da yapılacak final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

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