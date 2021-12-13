Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

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Kütahya'da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, KütahyaTavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Alime D. yönetimindeki 43 ACL 908 plakalı otomobil, önce orta refüjdeki ağacı sonra da Bilal A. idaresindeki kamyonete çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Alime D., yaralandı.

Yaralı, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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