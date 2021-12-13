Kütahya'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

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Kütahya'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, KütahyaEskişehir karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin D. yönetimindeki 59 PV 377 plakalı hafif ticari araç, havanın yağışlı olması nedeniyle yoldan çıkarak karşı şeritteki tıra çarptı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Saliha D. ve Fatma D., yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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