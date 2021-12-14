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Kış geldi, aktarlara ilgi arttı Kütahya'da havaların soğumasıyla birlikte boğaz enfeksiyonları artarken, vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor

İHA

Kış geldi, aktarlara ilgi arttı Kütahya'da havaların soğumasıyla birlikte boğaz enfeksiyonları artarken, vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor

Kütahya’da hava sıcaklıklarının düşmesi ve sonbahardan kış mevsimine geçtiğimiz bugünlerde üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarındaki artış ile vücut direncini artırmak ve hastalıklardan korunma isteyen vatandaşlar aktarlara olan ilgiyi artırdı.
Özellikle zencefil, tarçın, gül hatmi, ayva denesi, ıhlamur ve ada çayına olan ilginin arttığını söyleyen aktar Muhammed İnce “Mevsim geçişi ile birlikte insanlarda gribal enfeksiyonlar artış gösterdi. Vatandaşlarda öksürük şikayeti oldukça fazla. Özellikle korona geçirmiş kişilerde ciğerde ki sıkıntıdan dolayı hasta olan yada hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlara son zamanlarda vatan ıhlamur, ada çayı, kuş burnu, karışık bitki çayları, atom dediğimiz bir bitki çayı var genellikle bunları tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar kendileri de atalarından yada çevresinde duyduğu bitkileri ve baharatları alabiliyorlar. Özellikle gül hatmi, ayva yaprağı, zencefil, tarçın, zerdeçal öksürük için iyi oluyor” dedi.
Baharatlarda ve bitkilerde fiyatların arttığını söyleyen İnce, “Baharatlarda ve bitkilerde geçtiğimiz seneye göre artış var. Özellikle yurtdışından gelen zencefil ve tarçın yurtdışından geldiğinden kurdaki artış sonrası bunlarda da artış oldu. Bir kuraklıktan dolayı bazı bitkileri bulamıyoruz. Bizim bildiğimiz ismi ile ayva denesi tıp da ki adı civanperçemi olan bitki bu sene yok, en çok fiyatı artan ayva denesi diyebiliriz onun dışında ıhlamurun kilosu ise 200250 lira civarında diyebiliriz. En çok ilgi olan ürünler ise ıhlamur, kekik, zencefil, zerdeçal kış aylarının vazgeçilmez ürünü halinde geldiler” diye konuştu.

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