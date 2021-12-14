Polisten 10 kilometre kaçtı, otomobili çalıntı çıktı

Emekli zammı ne kadar olacak?

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Altıntaş ilçesinde, polisin uyarılarına rağmen durmayıp, hızını artıran otomobil sürücüsü A.D. (25), yaklaşık 10 kilometre süren takiple yakalandı. A.D.'nin kullandığı aracın, Ankara´dan çalındığı ortaya çıktı.

Altıntaş'ta 06 CRR 568 plakalı otomobil sürücüsü A.D., polisin 'dur' ihtarlarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerince takibe alınan A.D., kaldırıma çıkıp, kaza yapmasına rağmen kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından önü kesilen otomobilin sürücüsü A.D., gözaltına alındı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilin, Ankara´dan çalıntı olduğu ve arandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi´ne götürüldü. Şüphelinin kaçış sırasında 2 otomobile çarparak, hasar verdiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-14 10:46:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.