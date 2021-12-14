Evli ve bir çocuğu vardı! Kahreden haber!

Vali Ali Çelik, Şehit Teğmen Ahmet Tarım İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Derslere katılan Vali Çelik her bir öğrenciyle ayrı ayrı ilgilendi, sohbet etti, isteklerini dinledi. Öğrencilerin hayallerini ve hedeflerini de soran Vali Çelik, geleceğe dair tavsiyelerde bulundu.

Okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında okul müdüründen bilgiler alan Vali Çelik, öğretmen öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından Halk Eğitim Merkezince Siner Mahallesi'nde kadınlara yönelik açılan el sanatları kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre görüşen Vali Çelik, çalışmalarını inceleyip bilgiler aldı.

Vali Çelik’e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit eşlik etti.

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