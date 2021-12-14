Eğitimdeki çalışmalar istişare edildi

Kütahya’nın eğitimdeki başarısının artırılması amacıyla Vali Ali Çelik’in talimatı üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan eğitim eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar ve sonuçları istişare edildi.

Vali Ali Çelik’in başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda; Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP), LGS deneme sınavları karşılaştırma raporu değerlendirildi.

Vali Çelik, inşaatı devam eden okulların son durumu hakkında da İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’ten detaylı bilgiler aldı.

Vali Çelik; Kütahya’da bebek kütüphanesi kurulması için çalışma başlatılması, kırsal kesimde yaşayan ilkokul 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri için düzenli aralıklarla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezine (GUHEM) gezi programı düzenlenmesi talimatlarını verdi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile şube müdürleri katıldı.

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