Kütahya MEM ile PTT arasında protokol imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderimlerinin kabul, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı.

İl Milli Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak katıldı.

Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde özel indirim yapılarak işlemler gerçekleştirilecek. İşbirliğinin her iki kuruma kalite, zaman ve maliyet avantajı sağlaması öngörülüyor.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak’a teşekkür etti.

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