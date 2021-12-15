Kaymakam Çiçek, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakam Hasan Çiçek, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Okuma Harekatı” projesi kapsamında “Anıt Yazma” yarışmasında ve ” İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek tebrik eden Kaymakam Çiçek,” Hayatta başarılı olmak ve istediğiniz hedeflere en güzel şekilde ulaşmak için okumayı geliştirmelisiniz. Sadece okul hayatınızda değil, hayatınızın her bölümünde okumaya ve yazmaya önem veriniz” dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Mehmet Öztürk ve Müdür Yardımcısı Özge Özkumur ve Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Okul Müdürleri ve idareciler Kaymakam Hasan Çiçek’e eğitime vermiş oldukları değer ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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