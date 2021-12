Gediz Fatih Camii'nde “Sabah Namazı Buluşması”

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından “Sabah Namazında Huzurda Buluşalım” şiarıyla başlatılan Sabah Namazı Buluşması bu hafta Fatih Camiinde gerçekleştirildi.

Fatih Camiinde gerçekleştirilen program, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.

Sabah namazının ardından tesbihat ile devam eden programda konuşan İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan; “Besmele, hayırlı her işin başında Allah’ın adını hatırlamanın, özelde de “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesinin adıdır.

Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılan bir prensiptir. Suç ve günah sınıfına giren söz ve eylemlerden önce besmele çekilmesi, uygun ve doğru bir davranış değildir” dedi.

Her hafta sabah namazı buluşmasını farklı camilerde gerçekleştireceklerini ifade eden Müftü Nurullah Koçhan; “Önümüzdeki hafta Fetih Camiinde Sabah Namazı buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Sabah namazı buluşmalarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Sabah Namazı buluşmasında Şube Müdürü Osman Avcı’nın yaptığı dua ile devam eden programın sonunda katılımcılara din görevlileri ve hayırseverler tarafından ikram yapıldı.

Fatih Camiinde düzenlenen programa din görevlileri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.