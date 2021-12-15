Kütahya Kızılay Şubesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi

Türk Kızılay Kütahya Şubesince 1218 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kütahya Şubesinde bir araya gelen Kızılay Genç ve Kadın Gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunan bir etkinliğe imza attı. Kızılay Şubesinde gönüllüler tarafından el birliği ile paketlenen ev yapımı ürünler, Bahçelievler Mahallesinde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 40 ailenin evlerine teslim edildi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Başkanı Semra Tozaraydın, Yerli Malı Haftasında yerli üretimin ve tüketimin bilinçli olarak artmasına dikkat çekmek, hafta süresince tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

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