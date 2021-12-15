Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelinde kan bağışına destek

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde tüm birimlerin katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleşti.

Gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemi konusunda tüm toplumda farkındalık oluşturarak, bu farkındalığın ülke genelinde artırılması amacıyla hayata geçirilen kan bağışı kampanyasına Orman Bölge Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay’ı Kütahya Şubesi tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde kurulan stant da idari ve teknik personel kan verdi.

Kan bağışı yaparak Türk Kızılay’ına destek olduklarını söyleyen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli, kan vermenin insanlık görevi olduğunu belirterek, bu konuda duyarlı davranılması gerektiğinin önemine dikkat çektiler.

Türk Kızılay’ı Kütahya Şubesi personeli, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde kan bağışında bulanan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

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