Kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildiğini bildirdi.

Ünal, Kütahya Müze Müdürlüğü'ne Sevgi Gürdal, Kütahya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne Nihat Tatar ve Gediz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne İsmail Fırtınaoğlu'nun atandığını ifade etti.

Müdür Ünal, değişiklik sonrası görevlerine başlayan personellere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.