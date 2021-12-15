Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde masa tenisi turnuvası

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce tüm İşletme Müdürlüklerinde çalışan personelin katılımıyla masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Personelin sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi ve boş vakitlerinde spora yönlendirilmesi amacıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında birbirinden çekişmeli müsabakalar yaşandı. 32 personelin katıldığı turnuva sonunda, 4 takım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kurumlar arası Masa Tenisi Birinciliği Turnuvasında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünü temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ehrami takımı, Meşe takımı, Ladin takımı ve Gediz takımları 1819 Aralık 2021 tarihinde Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan turnuvada mücadele edecekler.

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