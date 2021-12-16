Kütahya'da yabancı uyruklu bir şahsa gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Irak uyruklu şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Polise, Gaybiefendi Mahallesi Semavi Sokak'ta bir evin çatısında şüpheli şahıslar olduğunu ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Iraklı bir kişiye gasp girişiminde bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs, bitişikteki evlerin çatısından kaçmaya çalıştı. Bu sırada 2 şüpheli çatıda mahsur kaldı. Polis ekipleri, şüphelileri 2 katlı evin çatısından indirebilmek için uzun süre dil döktü. Daha sonra çatıya ulaşan ekipler, 2 şüpheli mülteciyi aşağıya indirerek, gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.