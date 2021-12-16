Tavşanlı'da Karagöz-Hacivat tiyatrosu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda “Etkinlik Günleri” kapsamında Geleneksel Türk Tiyatrosunun Günümüze Yansımaları konusunda KaragözHacivat tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.
Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonu'nda düzenlenen İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği Tavşanlı Şubesi tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Sunumunu Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir'in yaptığı etkinlikte, Tiyatrocular Derneği Başkanı İbrahim Vehbi Atabay ve Talip Cengiz'in sergiledikleri Karagöz ve Hacivat tiplemeleri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Gösterinin sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmet Çelik, gösteri ekibine Meslek Yüksekokulunun personeli ve öğrencileri adına teşekkür etti.
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