Kütahyalı emekli kütüphane memuru, köy ilkokuluna kütüphane kurdu

Kütahyalı emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, bağışçılardan topladığı kitaplarla Aslanapa ilçesi Tokul Köyü İlkokulu'na kütüphane kurarak minik yüreklerin sevincine ortak oldu.

“Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz için” diyen Zeki Aktürk, “Kim bilir gün gelip bu okullardan çok büyük bilim adamları, yazarlar, ülke için faydalı insanlar çıkacak inşallah. Bu minvalde bize maddi, manevi büyük destek veren ve her daim yanımızda olan Kütahya Repka Otomotiv Sanayi Genel Müdürü Onur Gül, Emel Karaoğul Öz, Murat Yağuz ve özveriyle tamir ve tadilatında emek harcayan Kros Otomotiv personeline güzel bir kütüphane oluşturup hizmete sundukları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’a, Aslanapa Milli Eğitim Müdürümüze, Aslanapa Jandarma Komutanımıza, bizleri yalnız bırakmayan Sivil Yaşam Derneği (Siyamder) Başkanlarıma, Gençlik Merkezinden gelerek katkı sağlayan gençlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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