Simav’ın genç erkek futbol takımı il şampiyonu oldu

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Kütahya’nın Simav ilçesindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nin genç erkek futbol takımı Kütahya il birincisi oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nin genç erkek futbol takımının grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, “İl şampiyonu olan genç erkek futbol takımı sporcularını, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Murat Koçak’ı ve Okul Müdürü Hüseyin Çapar’ı tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

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