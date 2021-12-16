Ortak çalışmaları değerlendirdiler

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal beraberindeki heyetleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.

DPÜ Rektörlük binasında gerçekleşen toplantıda; KSBÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Genel Sekreter Kutlu Önal, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Berceste Güler ile Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO Dişçilik Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çağatay Ulucan; DPÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ile Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hediye Aydın ve Arş. Gör. Dr. Ali Adem Bahar yer aldı.

Toplantıda karşılıklı iş birliği ve ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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