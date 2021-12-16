Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İkamet Kart projesi dağıtım töreninde, projenin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu ifade etti ve bu proje ile şehir ile öğrencilerin bütünleşeceğini söyledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan İkamet Kart projesinde, ikametlerini Kütahya’ya aldıran 11 bin 500 öğrencinin sembolik kart dağıtım töreni, başkanlık makamında üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Işık, “Bugüne kadar 2021 yılı içerisinde Kütahya’da eğitim ve öğretimlerini sürdürüp de ikametgahlarını buraya almamış olan ve bu ikametgahlarını aldıktan sonra biz ikamet kart projenizden yararlanmak istiyoruz diyerek Kütahya belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğümüze başvuran toplam 11 bin 500 öğrencimizin ikamet kartları hazırlanmıştır. Bu kartların dağıtımı için üniversiteden davet ettiğimiz öğrencilerimizi kampanyanın sonucunda kartlarını dağıtmak için misafir ediyoruz” dedi.

Bugüne kadar müracaatını yapan toplam 11 bin 500 öğrenci başta olmak üzere 18 Aralık 2021 tarihine kadar müracaatlarını yapan diğer öğrencilerin de aynı hakkı tanıyacak şekilde sürecin devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, “Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje Türkiye’ye örnek bir projedir. Öğrencilerimizle şehrimizi kaynaştıracak, şehrimizdeki belediyemizin verdiği yerel hizmetlerden en kaliteli şekilde öğrencilerimizin faydalanmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında bugüne kadar olağanüstü çalışarak öğrencilere en kısa sürede kayıtlarını yapıp kartları vermek üzere emeklerini harcayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelinin tamamına ve ilgili başkan yardımcılarına ve destek olan belediye personeline ayrı ayrı teşekkür eden Belediye Başkanı Işık, “Tarihler böyle yazılıyor, tarihler millete fedakârlıkta bulunup da hizmet edenlerle yazılıyor. Onun için bu hizmete katı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyuna da bu projeye destek olmalarını, özellikle ikametgâhlarını buraya alarak Kütahya’mızın evladı olan gençlerimize kendi evlatları gibi davranmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu sayede bu şehir Kütahya Belediyesi olarak bir tarih yazdı” diye konuştu.



"KÜTAHYA’NIN NÜFUSU İLK KEZ 250 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Kütahya’nın nüfusunun bu projeyle birlikte tarihinde ilk kez 250 binin üzerine çıkararak B7 Grup Belediyeler arasında iken grup atladığını dile getiren Başkan Işık, “Nüfusu 250 bin ile 500 bin arasında değerlendirme grubuna tabi tutulan B8 Grubu belediyeler içerisine yükseldi. Bu sayede biz belediyemizin memur norm kadrosunu otomatik olarak 103 kişi artırdık. Merkezi idare vergi gelirlerinden aldığımız payımız yükseldi ayrıca önümüzdeki mahalli idari seçimlerde Kütahya belediyesi 31 meclis üyesi ile işlerini yürütüyor. Bu nüfusu koruduğumuz sürece 37 meclis üyesi ile belediyesini büyütecek” dedi.



"EN YAŞLI İL OLMAKTAN KURTULDUK"

11 bin 500 öğrencinin Kütahya nüfusuna dâhil edilmesiyle birlikte Kütahya’nın bölgenin en yaşlı ili iken bu unvandan da kurtulduğunu hatırlatan Başkan Işık, Kütahya’nın en yaşlı il olmaktan bir basamak yukarı çıktığını söyledi. Hedefin yeni kayıtlarla beraber 2 veya 3 basamak yukarıya çıkartmak olduğunu belirten Başkan Işık, “Kütahya’yı hem yatırımcılar hem de yaşayanlar için tercih edilen Türkiye’nin ilk 5 ili arasına sokma hedefimiz adım adım gerçekleşmek üzeredir. Onun için ilin nüfusunun ortalama yaşının küçülmesine katkıda bulunan bu gençlerimize ne yapsak azdır. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksi takdirde sürdürülebilir genç nüfusun oran olarak yüksek olmadığı bir ile yatırımcının gelmediğini yaşayarak öğrendik. Şu anda yatırımcıların giderek sayı olarak artması ve şehrimizle ilgilenmesi bizi mutlu ediyor. Bununda sebebi nüfusumuz yaş olarak orta seviyelere gelmeye başladı. Burada en büyük katkı hem Kütahya’da yeni doğan çocuğumuzdan hem de yaşayan gençlerimiz bir de 1826 yaş arası nüfusunu buraya aldıran gençlerimizdir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.



"ULAŞIMDA ALIŞVERİŞTE VE SU FATURASINDA İNDİRİM"

İkamet Kart sahibi öğrencilerin hangi imkanlardan yararlanacaklarını bir kez daha hatırlatan Başkan Işık, “Bu karta sahip olan öğrencilerimizin tüm ulaşım hatlarında yüzde 15 indirim hakkından yararlanacağı, su faturalarında belediyemize yüzde 25 indirimli su faturası ödeyeceği, üniversitemiz ile yurtlar arasında çalışan 16 nolu hatta yüzde 25 indirim olacağı, üniversite kampüsü içerisinde ring yapan 16 nolu hattan aylık 30 TL’lik abonman karşılığında sınırsız iniş biniş hakkı elde ettiğini, ayrıca esnaf odaları birliğimize kayıtlı odalarımız ile yaptığımız Kütahya Ticaret ve Sanayi odasıyla yaptığımız ve Kütahya Ticaret Borsası ile yaptığımız protokoller kapsamında da esnaf odalarında yüzde 30, Ticaret Odası ve Ticaret Borsasında yüzde 5 ile 20 arasında meslek gruplarının taahhüt ettikleri indirimler kapsamında gönüllülük esasıyla buralarda yaptıkları alışverişlerde ilgili meslek odamızın taahhüdü doğrultusunda indirimden yararlanacaktır. Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Bu şehir bu proje ile gençlerimizle tam bütünleşecek ve şehrimiz hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir” ifadelerini kullandı.

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