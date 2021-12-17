DPÜ TÖMER’den 'Şeb-i Arus ve Mevlana’yı anma töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Merkezi tarafından hazırlanan Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Programı gerçekleştirildi.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen anma programına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Mevlana’nın hayatı, şiirleri ve düşüncelerinin okunduğu programda konuşan Prof. Dr. Kazım Uysal “Hz. Mevlana’nın 748. Yıl dönümünün DPÜ TÖMER öğrencileri tarafından anılması, Mevlana düşüncesinin evrenselliğini göstermesi bakımından önemlidir. Ölümü Şebi Arus (sevgiliye kavuşma günü) olarak gören Mevlana, ölümden sonra ebedi bir hayatın varlığını da en güzel şekilde özetlemiştir. Bizler Mevlana’nın aşkı, sevgisi, hoşgörüsü ile bu topraklarda saygın bir yer edindik. Onun düşünceleri İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm dünyada örnek alınan, insan haklarının, insan sevgisinin ve Allah sevgisinin öğrenilmesinde rehber olmuştur. Asırlardır “Gel, ne olursan ol yine gel” mesajı ile umutsuzluğu, yeise kapılmayı adeta elinin tersiyle iten Mevlana, Cenabı Hakk’ın Rahman, Rahim, Gafur, Afuvv gibi isimlerinin bir tecellisi olmuştur. Bütün insanlığa hatalardan dönülebileceğini ve yaratılış gayesine uygun olarak bir hayat geçirebileceğini ifade eden Mevlana, Allah aşkının, peygamber sevgisinin yaşayan bir timsali olmuş ve hepimize örnek olmuştur” dedi.

48 ülkeden yaklaşık bin 800 öğrenciye ulaşan DPÜ TÖMER’in ülkesi dili, dini, ırkı farklı insanların bir potada eritilerek birlikte, kavga etmeden, barış ve kardeşlik duyguları ile eğitim öğretime devam etmesinin başarıyı getiren en önemli faktör olduğunu dile getiren Rektör Uysal, birlik ve beraberliğin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

DPÜ TÖMER öğrencilerinin Mevlana şiirlerini Türkçe, İngilizce ve Farsça olarak okuduğu program, tasavvuf musikisi ve sema gösterisi ile son buldu.

Programın sonunda Rektör Uysal, öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikramında bulundu.

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