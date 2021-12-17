Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu

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Kütahya’nın Simav ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin genç güreşçileri, Kütahya’da yapılan 20212022 Okul Sporları Gençler ASerbest Güreş kategorisinde, 2 sıklette il birincisi oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin genç güreşçilerinin grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, “İl birincisi olan genç güreşçilerimizi, Güreş Antrenörü Cabir Koca’yı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Halil Kuzucuk’u ve Okul Müdürü Mehmet Kemal Gündüz’ü tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

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