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(ÖZEL) Mimarlar “Tavşanlı Arkeolojisi” seminerinde buluştu Kütahya’nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntular Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan: "Batı Anadolu’da yazılı belgeleri bulabileceğimiz yerleşkelerin başında Tavşanlı Höyük geliyor" "Tavşanlı Höyük bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde, açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda"

İHA

(ÖZEL) Mimarlar “Tavşanlı Arkeolojisi” seminerinde buluştu Kütahya’nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntular Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan: "Batı Anadolu’da yazılı belgeleri bulabileceğimiz yerleşkelerin başında Tavşanlı Höyük geliyor" "Tavşanlı Höyük bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde, açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda"

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Kütahya’nın ilk yerleşim yeri hakkında Mimarlar Odası Tavşanlı Temsilciliği tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.
Kütahya’nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntuların olduğu ifade edilen etkinlikte, höyük hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan ile Tavşanlı Belediyesi Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Mehmet Ali Kocabaş, mimarlara ve diğer katılımcılara Tavşanlı’nın arkeolojik değerlerini anlattı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi, Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, "Burada bataklık kenarında bir köy olarak başlayan yerleşme daha sonra büyük bir şehre dönüşüyor. Sonrasında ise Hitit İmparatorluğu ile çağdaş dönemlerin de höyükte tespit edildiğini, bu anlamda burada yazılı belgelerin bulunabileceğini biliyoruz. Henüz bu dönemde Kütahya bölgesi prehistorik dönemde. Çünkü henüz Kütahya’da bu dönemlerde yazılı belge bulunmadı, biliyorsunuz tarih yazı ile başlıyor. Bu yazılı belgeleri ilk defa bulabileceğimiz yerleşkelerin başında Tavşanlı Höyük geliyor. Bizim kazı amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Tavşanlı Höyüğün kurulmasındaki iki amacı var. Hem madenci şehri burası, çünkü ele geçirilen çok sayıdaki cüruf ve üretim ile ilgili aletler burada yoğun bir madencilik üretimi olduğunu gösteriyor, hem de ticaretin olduğu ve belki bir pazaryeri olarak konumlanan bir merkez olarak düşünebiliriz. Höyüğün 45 hektarlık boyutu düşünüldüğünde, Tavşanlı Höyük bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde gibi görünüyor. Tabi bu durumu ilerleyen kazı çalışmaları gösterecek. Burası açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda. Kazıların hemen öncesinde yapılan jeoradar çalışmaları, henüz meydan diyebileceğimiz bir alanın oluşmadığı, planlı programlı sokakların olduğu bir yerleşim ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Ayrıca yerleşmenin merkezine yakın bir alanda çok kalın duvarları olan ve saray olarak nitelendirilebilecek anıtsal bir yapı da yer alıyor. Yakın zamanda bu alanda da çalışmalara başlamayı umuyoruz. İşimizin en güzel yanı binlerce yıl öncesine ait kalıntıları toprak altından çıkaran siz oluyorsunuz. Yaptığımız kazı çalışmalarında çok sayıda ocak ve fırın bulduk. O dönemde de biliyorsunuz soğuk kış günlerinde ocaklar fazlası ile kullanmış. Yapmış olduğumuz 1 aylık çalışmalarda 77 adet müzelik, 70 kadar da etütlük eser ele geçirildi. Tavşanlı Belediyesi'nden çok büyük bir destek aldık ve bu destek artarak da devam ediyor. Ancak özelikle buradaki çalışmalarda en büyük sorunumuz işçi sayısının azlığından kaynaklanıyor. Maddi olarak ne kadar kaynak bulabilirsek ve buna bağlı olarak ne kadar çok kişi çalışırsa kadar hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.
Seminer, katılımcıların sorularının Doç. Dr. Erkan Fidan tarafından cevaplanması ile sona erdi.
Tavşanlı ilçesindeki diğer arkeolojik yerleşmeleri yüksek lisans tezi kapsamında inceleyen Tavşanlı Belediyesi Arkeoloğu Mehmet Ali Kocabaş’ın da ilçe arkeolojisi hakkında bilgi verdiği seminere, Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar da katıldı.

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