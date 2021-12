AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı

Kütahya’da eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını törenle aldı. Vali Ali Çelik, 2 bin 871 AFAD gönüllüsünden 46’sının destek AFAD Gönüllüsü Modülünü tamamladığını, 65 gönüllünün eğitimlere devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “AFAD Gönüllülük Projesi” kapsamında pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Vali Ali Çelik, 2 bin 871 AFAD gönüllüsünden 46’sının destek AFAD Gönüllüsü Modülünü tamamladığını, 65 gönüllünün eğitimlere devam ettiğini söyledi.

Gönüllülüğün hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemine dikkat çeken Vali Çelik, “Afetin olduğu andan itibaren onunla nasıl mücadele edeceğimiz ya da içinden çıkacağımız bizim donanımımızla, bilgi birikimimizle alakalı. Bireysel anlamda bu yetkinliğe ulaşmış olmak da aslında bir şans; çünkü yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını bilmeyen, ilk yardım bilmeyen onca insanla karşı karşıya gelebiliyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu yetkinlikleri kazanmış olması hem bireysel anlamda sizlerin bir şansı hem de toplum olarak, ülke olarak, devlet olarak bizlerin şansı. Sizin göstermiş olduğunuz bu iyi niyetin, gönüllülük ruhunun her yaştan vatandaşımıza sirayet edeceğini, bu mücadelenin bir tarafında yetkinliği ve sayısı artmış gönüllüler ordusuyla yer alacağınızı umut ediyorum” diye konuştu.

Gönüllülük eğitiminin 2 büyük amacı hedeflediğini söyleyen Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Akif Can, “Afet farkındalığı ve gönüllüğü yaygınlaştırmayı, vatandaşlarımızın afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları öğrenmelerini istiyoruz. AFAD gönüllü başvurularımız 410 binin üzerinde. 2021 yılını eğitimini almış 5 bin 661 AFAD gönüllüsüyle tamamlamış olacağız. 2022 hedefimiz diğer bakanlık ve kuruluşlarla ilgili çalışmalarımızı yürütmek hem de destek AFAD gönüllü sayımızı daha da artırmak” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ödül törenine; Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Aydın Börü, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Akif Can, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun ile gönüllüler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.