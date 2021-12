Simav Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Kütahya milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin onayıyla Simav Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu müjdesini verdi.

Ceyhun ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ortak basın açıklaması yaptı.

Kütahya’da vizyon projelerden birinin daha hayata geçtiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “ Ülkemizin mineral bakımından en zengin termal sularına sahip Kütahya’mızın her derde deva şifalı sularından tarımsal üretimde de istifade edilecek. Memleketimizin bereketli topraklarında yetişen birbirinden lezzetli ürünler, ilimizden ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesine ulaşacaktır” dedi.

Sağlıklı gıdaya erişimin tüm insanlık için hayati önem taşıdığına dikkat çeken İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Simav İlçemiz sınırları içerisinde kurulacak olan bölgemizin en güçlü Organize Sera Bölgesi sayesinde, hem ilimiz hem de ilçemiz önemli bir tarım üssü haline gelecektir. AK Parti’mizin başarılı ve etkili tarım politikaları ile ihracatımızda önemli bir yer tutan tarımsal üretim sektöründe Kütahya’mız daha da çok söz sahibi olacaktır“ ifadelerine yer verdi.



“Bin 200 vatandaşa doğrudan iş imkanı sağlanacak”

Seracılık Bölgesi olarak ilan edilen bin 200 dönümlük Simav Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinin 800 dönümünde kurulacak olan kapalı seralarda, bin 200 vatandaşa doğrudan iş imkanı sağlanacağını belirten Ceyhun, ”Verimli arazileriyle ünlü memleketimizin yılın her mevsiminde üretim yapılan seralarının yüzde 80'inin bulunduğu Simav ilçemizdeki mevcut 500 dönümlük seralarımızın alanı STDİOSB’mizin kuruluşuyla bin 300 dönüme ulaşmış bulunmaktadır. Yine 150 çiftçimizin seracılıkla ilgilendiği ilçemizde seracılığa dayalı istihdam sayısı bin 350’ye yükselirken, yıllık 10 bin ton domates, 10 bin ton çilek, salatalık ve farklı sebze ve meyve olmak üzere toplamda 20 bin tonu geçen tarımsal üretim de kat be kat artacaktır. Coğrafi işaretli kestanesiyle tanınan Simav’ın, kendine has lezzeti, kokusu ve uzun raf ömrüyle ünlü, coğrafi işaret alma çalışmaları süren domatesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ’de artık daha fazla üretilerek, daha fazla insana ulaştırılacaktır. Dünyanın geleceğinin en stratejik sektörlerinden olan tarıma yönelik böyle güzel bir projeyi hayata geçirerek, Kütahya’mızın geleceğine katkı sunuyor olmaktan son derece gurur ve mutluluk duyuyoruz. İlimizin tarımsal potansiyeli yüksek olan diğer ilçelerinde de tarım ürünlerinin üretimini, kalitesini arttırmak ve ihracata yönelik üretimi teşvik etmek hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi üretmenin azmi ve gayreti içinde olan çiftçilerimizi gönülden destekliyoruz ve daima yanlarındayız. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurma projelerini teşvik edip, destekleyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, gayretleri için Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, Simav İlçe Başkanımız Ahmet Kulat’a, Simav Belediye Başkanımız Adil Biçer’e ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışkan, fedakar çiftçilerimizin ve üreticilerimizin değerli katkılarıyla şehrimiz tarımını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inandığımız yalnızca, ilimizin değil bölgemizin de vizyon projelerinden biri olan Simav Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin Kütahya’mıza, Ege Bölgemize ve tüm Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyor, değerli hemşerilerimize selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

