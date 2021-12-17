Domaniç’te uyuşturucu operasyonu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A.K. isimli şahsın Bursa’dan satmak amacıyla Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan içerisinde A.K. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 50 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.