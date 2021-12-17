DPÜ Emet MYO öğrencileri, çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile tanıştı

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ve Emet KYK yurdunda kalan öğrenciler Belediye Başkanını Hüseyin Doğan’ı ziyaretlerinde Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile cep telefonundan görüntülü tanışma fırsatı buldular.

Emet Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve Emet KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt sosyal hizmetler birimleri organizasyonunda Emet Belediyesi Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz ve Emet KYK Müdürü Arzu Kızılkaya ile bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Türkiye’nin dört bir yanından eğitimleri için Emet ilçesine gelen öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek, başta eğitim alanında olmak üzere yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İkametgahını Emet ilçesine taşıyan öğrencilere belediye tarafından işletilen Hamamlar ve Sosyal tesislerde yüzde 50 indirim sağladıklarını belirten Başkan Hüseyin Doğan,” Gençlerimize yönelik sosyal ve sportif alanlar için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle spor konusunda yeni futbol sahası, basketbol ve voleybol sahalarımız ihaleleri gerçekleştiriliyor. Sizler bizlere ailelerinizin emanetlerisiniz. Hepinizi ilçemizin kültür elçileri olarak görüyoruz. Eğitim hayatınızda ilçemizde sosyal, kültürel ve sportif anlamda yaşam alanlarınızı geliştirmeyi görevimiz kabul ediyoruz. Belediye olarak bu sosyal tesislerimizde de kütüphane, lokal, spor ve fitnes salonumuzu halkımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İmkanlarımız dahilinde gençlerimizin eğitim hayatlarını ilçemizde rahatça sürdürmeleri adına çalışmalarımız sürecektir” dedi.



“Öğrenciler çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile tanıştı”

Öğrencilerin Emetli dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile görüşmek istediklerini belirtmeleri üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yazar Dayıoğlu’nu cep telefonu ile görüntülü arayarak öğrencilerle buluşturdu. Başkan Doğan Dayıoğlu’na öğrencilerin selamlarını ve onların isteklerini iletti. Öğrenci temsilcisi vasıtası ile yazar Dayıoğlu ile görüşen öğrenciler kısa bir süre önce eşini kaybeden yazara başsağlığı dileyerek, kendilerini okullarında görmek istediklerini ifade ederek ilçeye davet ettiler.

Yazar Dayıoğlu’da sağlık problemleri el verirse seve seve geleceğini, ayrıca okul vasıtası ile telekonferans yöntemiyle de okulda konferans verebileceğini ifade etti.

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