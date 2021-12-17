Kütahya’da 96 parça alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir tekel bayisine yapılan operasyonda 96 parça alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Koordinesinde, 81 ilde gerçekleştirilen ‘Sahte, kaçak alkol’ konulu operasyon kapsamında, ilimiz merkezi ve Tavşanlı ilçesindeki 5 işyerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Simav ilçesinde bir tekel bayisine yapılan operasyonda 96 parça alkol yapımında kullanılan kit ele geçirilmiş, 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikata başlanmıştır” denildi.

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