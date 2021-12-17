Evi silah ve sigara deposu çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, C.S. isimli şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, ayrıca evinde tütün doldurulmuş makaron hazırlayarak sattığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sustalı bıçak ve 200 adet av tüfeği fişeği ile 15 bin adet içi doldurulmuş makaron (sigara), 1 kilogram kıyılmış tütün, 7 adet makaron doldurma cihazı ve 1.000 adet kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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