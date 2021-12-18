DPÜ TÖMER’den 'Şeb-i Arus ve Mevlana’yı anma töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ TÖMER’den 'Şeb-i Arus ve Mevlana’yı anma töreni

İHA

DPÜ TÖMER’den 'Şeb-i Arus ve Mevlana’yı anma töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Merkezi tarafından hazırlanan Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Programı gerçekleştirildi.
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen anma programına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Mevlana’nın hayatı, şiirleri ve düşüncelerinin okunduğu programda konuşan Prof. Dr. Kazım Uysal “Hz. Mevlana’nın 748. Yıl dönümünün DPÜ TÖMER öğrencileri tarafından anılması, Mevlana düşüncesinin evrenselliğini göstermesi bakımından önemlidir. Ölümü Şebi Arus (sevgiliye kavuşma günü) olarak gören Mevlana, ölümden sonra ebedi bir hayatın varlığını da en güzel şekilde özetlemiştir. Bizler Mevlana’nın aşkı, sevgisi, hoşgörüsü ile bu topraklarda saygın bir yer edindik. Onun düşünceleri İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm dünyada örnek alınan, insan haklarının, insan sevgisinin ve Allah sevgisinin öğrenilmesinde rehber olmuştur. Asırlardır “Gel, ne olursan ol yine gel” mesajı ile umutsuzluğu, yeise kapılmayı adeta elinin tersiyle iten Mevlana, Cenabı Hakk’ın Rahman, Rahim, Gafur, Afuvv gibi isimlerinin bir tecellisi olmuştur. Bütün insanlığa hatalardan dönülebileceğini ve yaratılış gayesine uygun olarak bir hayat geçirebileceğini ifade eden Mevlana, Allah aşkının, peygamber sevgisinin yaşayan bir timsali olmuş ve hepimize örnek olmuştur” dedi.
48 ülkeden yaklaşık bin 800 öğrenciye ulaşan DPÜ TÖMER’in ülkesi dili, dini, ırkı farklı insanların bir potada eritilerek birlikte, kavga etmeden, barış ve kardeşlik duyguları ile eğitim öğretime devam etmesinin başarıyı getiren en önemli faktör olduğunu dile getiren Rektör Uysal, birlik ve beraberliğin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.
DPÜ TÖMER öğrencilerinin Mevlana şiirlerini Türkçe, İngilizce ve Farsça olarak okuduğu program, tasavvuf musikisi ve sema gösterisi ile son buldu.
Programın sonunda Rektör Uysal, öğrencilere tavuk pilav ve ayran ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evi silah ve sigara deposu çıktı
YEREL HABERLER Evi silah ve sigara deposu çıktı
Kütahya’da 96 parça alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 96 parça alkol yapımında kullanılan kit ...
Kütahya’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak tütün operasyonu
Sakarya Zaferinin 100. Yılı anısına bando konseri
YEREL HABERLER Sakarya Zaferinin 100. Yılı anısına bando konseri
Tavşanlı Höyüğü'nde 'saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi
YEREL HABERLER Tavşanlı Höyüğü'nde 'saray' niteliğinde anıtsal yapı ...
Kütahya, “Büyük Zafer”in 100. yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kütahya, “Büyük Zafer”in 100. yılına hazırlanıyor
Gediz’de '20 sayfa kitap okuma' etkinliği
YEREL HABERLER Gediz’de '20 sayfa kitap okuma' etkinliği
DPÜ Emet MYO öğrencileri, çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile tanıştı
YEREL HABERLER DPÜ Emet MYO öğrencileri, çocuk kitapları yazarı ...
Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı
Domaniç’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Domaniç’te uyuşturucu operasyonu
Simav Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu
YEREL HABERLER Simav Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ...
AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı
Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır
Kaymakam Özay'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Özay'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
(ÖZEL) Mimarlar “Tavşanlı Arkeolojisi” seminerinde buluştu Kütahya’nın 8 bin yıl öncesine ışık tutacak kazı çalışmalarında madencilik ve tekstile ait ilk buluntular Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan: "Batı Anadolu’da yazılı belgeleri bulabileceğimiz yerleşkelerin başında Tavşanlı Höyük geliyor" "Tavşanlı Höyük bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde, açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mimarlar “Tavşanlı Arkeolojisi” seminerinde ...
Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu
YEREL HABERLER Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu
DPÜ’de "Yeni Medya ve İletişim Tasarımı" semineri
YEREL HABERLER DPÜ’de "Yeni Medya ve İletişim Tasarımı" semineri
Kütahya’da Mesleki Eğitim Tanıtım Programı toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da Mesleki Eğitim Tanıtım Programı toplantısı
Aizanoi Antik Kenti kazısında 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti kazısında 'Herkül'ün mermer ...
DPÜ TÖMER’den 'Şeb-i Arus ve Mevlana’yı anma töreni
YEREL HABERLER DPÜ TÖMER’den 'Şeb-i Arus ve Mevlana’yı anma töreni
Kütahya Belediyesi'nden örnek proje Belediye Başkanı Alim Işık, İkamet Kart projesi kapsamında, 11 bin 500 öğrencinin ikametini Kütahya'ya aldırarak projeden faydalandığını belirtti
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden örnek proje Belediye Başkanı ...
Lise öğrencileri Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'da
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Gediz Sağlık Hizmetleri MYO'da
Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, muhtarların taleplerini dinledi
Evlendirme vaadiyle çağırdıkları Iraklıyı dövüp, parasını gasbettiler
YEREL HABERLER Evlendirme vaadiyle çağırdıkları Iraklıyı dövüp, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.