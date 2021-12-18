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Simavlı atletler Türkiye finaline yükseldi Simav İdman Yurdu kros takımı, 30 Aralık'ta Adana’da yapılacak olan Türkiye final müsabakasında Kütahya'yı temsil edecek

İHA

Simavlı atletler Türkiye finaline yükseldi Simav İdman Yurdu kros takımı, 30 Aralık'ta Adana’da yapılacak olan Türkiye final müsabakasında Kütahya'yı temsil edecek

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Simav İdman Yurdu Kros Takımının, Bursa’da yapılan kulüpler arası atletizm yarı final kros ligi, U18 yıldız Erkekler Tategorisi'nde takım halinde 4’üncü olduğu bildirildi.
Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nün U18 atletizm yıldız erkekler kategorisinde aldığı derece ile, Türkiye finaline yükseldiğini belirtti. Sapmaz, “Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nün U18 atletizm yıldız erkekler takımı, 30 Aralık 2021 tarihinde Adana’da yapılacak olan Türkiye final müsabakasında ilçemizi, ilimizi ve bölgemizi temsil edecek. Sporcularımızı, kulüp yönetimini ve atletizm antrenörünü tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.
Simav İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekeli, hedeflerinin Türkiye şampiyonasında ilk üç derecede yer almak olduğunu belirterek, kulüp sporcularını ve antrenör Yıldıray Kaya’yı tebrik ettiğini, başarılar dilediğini ifade etti.

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