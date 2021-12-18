Altıntaş’a yapılacak Kültür Evi proje sözleşmesi imzalandı

Altıntaş Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kültür Evi proje sözleşmesi Belediye Başkanı Arif Teke ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz tarafından imzalandı.

İlçeye yapılacak Kültür Evi ile ilgili çalışmalara başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Arif Teke,” Projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanınız Mustafa Varank başta olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Veli Oğuz, Belediye Meclis üyelerimiz, Ajans çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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