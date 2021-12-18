3 gün boyunca hem eğlendiler, hem de bilimsel çalışmalara tanık oldular

Genç Kızılay tarafından ilköğretim öğrencilerine üniversiteyi tanıtmak, sevdirmek ve üniversite kavramını yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ), “KSBÜ Çocuk Üniversitesi” programı düzenlendi.

Bölcek İlkokulu öğrencileri üç gün boyunca hem eğlendi, hem de bilimsel çalışmalara tanık oldular.

Programın son gününde, KSBÜ Çocuk Üniversitesi programına katılan Bölcek 4A Sınıfı öğrencilerine diploma töreni yapıldı.

Türk Kızılay Akademi Başkanı Alpaslan Durmuş ve Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin yaptıkları konuşmalarda organizasyondan dolayı KSBÜ akademik ve idari personel ile birlikte öğrencilerine teşekkür ederek, en yakın zamanda tekrar bir araya gelmek istediklerini belirttiler.

Programın sonunda öğrencilere diplomaları takdim edildi.

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