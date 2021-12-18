KSBÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda sınav başarısı

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan (AD) Araştırma Görevlisi Dr. Merve Yaman, Tez Savunma Sınavı'nda başarılı oldu.

Tez Savunma Sınavında jüri üyesi olarak; KSBÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Remziye Gül Sıvacı, KSBÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Öğretim üyesi Doç. Dr. Tayfun Aydın yer aldı.

KSBÜ Senato Salonunda gerçekleşen Tez Savunma Sınavı'nda başarılı olan Araştırma Görevlisi Dr. Merve Yaman’ı KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, jüri üyeleri ve Tez Danışmanı Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Murat Emre Tokur tebrik etti.

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