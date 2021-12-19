Kocayayla Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Domaniç’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Domaniçİnegöl karayolu üzerindeki Kocayayla Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, bölgede yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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