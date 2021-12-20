Kütahyalıların kayak keyfi Poşet ve naylonlarla rampadan kayarak karın tadını çıkardılar

Kütahyalılar, merkeze bağlı Demirciören köyünde poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdüler.
Aileler, evlerinden getirdikleri poşet ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı.
Köy girişindeki yamacı pist haline dönüştürdüklerini belirten vatandaşlar, "Kütahya’da karın kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Biz de tatili kayak yaparak geçiriyoruz. Adeta çocukluk günlerine geri döndük. Kayak bakımından burasının Uludağ’dan hiçbir farkı yok" dediler.
Bu arada, bir genç motosikletinin arkasına bağladığı plastik leğenle yakınına kayak keyfi yaşattı.
Bazı vatandaşlar kar topu oynayarak, karın tadını çıkarttı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.