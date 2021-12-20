Ağaç yapraklarından pelet üretiliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu’nda kurulan Biyoyakıt Makineleri Ünitesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitede üretilen makine sayesinde dökülen yaprakların Linyit kömürünün kalorisine eş değerinde pelet halinde yakıta dönüştürüldüğünü kaydeden Prof. Dr. İsmet Çevik, “Üniversite olarak başlattığımız bu uygulamanın tüm ilimize yayılabileceğini düşünüyoruz. Sonbaharda toplanacak yaprakları bu makine sayesinde 3600 KCalKg Enerji verir hale getiriyoruz. Geliştirilen makine iki üniteden oluşuyor. Birinci ünitesi ağaç yaprakları, saman, diken, yabani otlar, kabuk, kozalak gibi tarımsal atıkları öğütmektedir. İkinci ünitede ise peletleme yapılmaktadır ve saatte 200 kilo ürün üretmektedir” dedi

Daha sonra üniversite kampüsünde oluşturulan lavanta bahçesinde dikim yapıldı. Burada 80 metre uzunluğunda 16 sıra lavanta dikildiğini kaydeden Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çevik, gelecek yaz bu tarlanın öğrenci ve Tavşanlılılara hem kokusu, hemde görsel zenginliğiyle huzur vereceğini kaydetti.

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