KSBÜ, 'Yeşil Üniversite' sıralamasında 455. oldu

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI Green Metric Dünya Üniversiteleri (Yeşil Üniversite) Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. İlk kez sıralamaya giren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) 455. sırada yer aldı.
Green Metric'in, tüm dünyadan üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olduğu belirtildi.
Üniversiteler her yıl Green Metric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor ve aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.