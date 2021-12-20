Kütahya'da açılan kursa ilgi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hafta sonu düzenlenen "SPSS ve AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Kursu"na yoğun katılım sağlandı.

Türkiye'nin farklı yerlerinden akademisyen ile öğrencilerin katıldığı kurs, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Murat Bektaş, Dr. Veysel Karani Barış ve Arş. Gör. İsa Çelik tarafından verildi.

KSBÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sultan Güçlü ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savcı tüm katılımcı ve eğitimcilere teşekkürlerini sunarak, öğretim elemanlarını üniversitemizde de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

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